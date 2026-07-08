Alguém na CBF manda em Carlo Ancelotti?

Carlo Ancelotti se deu férias por perído indeterminado após eliminação na Copa do Mundo. ODD ANDERSEN / AFP

Carlo Ancelotti determinou para si mesmo ou alguém autorizou que não volte ao Brasil agora.

Está errado sob qualquer perspectiva as férias com cara de infinito de Carlo Ancelotti. Ele estipulou o tempo longe do Brasil por si mesmo, com um poder indevido sobre o próprio destino.

Missão 2030

É no Brasil que ele ganha um dos melhores salários de técnico do mundo e o melhor salário entre todos os que estiveram ou ainda estão na Copa.

Se alguém deu este período tão longo de férias a Carleto, não entendeu o tamanho da Missão 2030 para a Seleção que teve 30% de posse de bola e trocou metade do número de passes da Noruega.

Pior campanha desde 1966

Não entendeu que o Brasil caiu nas oitavas da Copa, pior campanha desde 1966. Não entendeu que serão 28 anos sem título até a edição do Centenário. Não entendeu nada.

Se é verdade que há uma base promissora com Militão, Danilo Santos, Bruno Guimarães, Rodrygo, ainda Vinícius Júnior e Raphinha mais Estevão, existem carências dramáticas como as duas laterais, o primeiro volante e o comando de ataque.

O trabalho brasileiro deveria ter começado no primeiro toque de tambor de Halland, regendo a remada norueguesa. Mas Ancelotti so volta ao Brasil no fim de agosto. Parabéns aos envolvidos.