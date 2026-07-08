Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Parabéns aos envolvidos
Opinião

Alguém na CBF manda em Carlo Ancelotti?

O trabalho brasileiro deveria ter começado no primeiro toque de tambor de Halland  regendo a remada norueguesa. Carleto, porém, só volta ao Brasil no fim de agosto

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Maurício Saraiva

De Nova Jersey

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