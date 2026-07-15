A vitória da Espanha sobre a França é mais uma história fantástica da Copa

Não é surpresa a Espanha tirar a França da Copa. Antes da competição, a seleção espanhola tinha vencido os franceses na Liga das Nações e na Eurocopa.
O jogo desta terça-feira é mais uma história fantástica do Mundo. E a Espanha, que estreou empatando com Cabo Verde, foi evoluindo ao longo da competição e agora tem tudo para levar a taça.
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