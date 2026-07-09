Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Videcoluna
Opinião

A França sobrou de novo na Copa do Mundo

Seleção francesa venceu Marrocos ao natural nesta quinta-feira

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Maurício Saraiva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS