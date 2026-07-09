A França sobrou de novo na Copa do Mundo

Transformar o goleiro adversário em melhor jogador da partida foi só uma parte do combo bem-sucedido da França contra Marrocos. Bono evitou goleada até o intervalo com direito a defesa do pênalti cobrado por Mbapeé.
Mas a superioridade é tamanha que Marrocos parecia o time comum que não é. No segundo tempo, ao natural, Mbappé e Dembelé deram números a tanta vantagem técnica sobre o time marroquino.
O capitão francês saiu antes com lesão traumática, mas não deve preocupar para a semifinal de terça-feira contra Espanha ou Bélgica.
Cada vitória francesa me reforça a impressão de que a França só perde a Copa para si mesma.
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