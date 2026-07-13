A França só pode perder a Copa para ela mesma

França de Mbappé é a grande favorita. ODD ANDERSEN / AFP

A França só perde a Copa para ela mesma, é a certeza que cada novo jogo do torneio me reforça. Argentina e Inglaterra, que se classificaram no sábado, estão devendo futebol às suas torcidas.

O cansaço explica parte, outra parte é a inconsistência do jogo coletivo destas equipes. Da Argentina, mais ainda. Sua classificação só veio depois da discutível expulsão de Embolo. Dali em diante, a Suíça se obrigou a voltar a ser o ferrolho que tinha abandonado como estratégia.

Não sustentou diante da qualidade de Julián Álvarez e Lautaro. A Suíça deu no teto e pode crescer na próxima Copa. A Argentina precisa jogar muito mais futebol para superar a França caso passe da Inglaterra.

A Espanha, do outro lado, não pode contar com o que está jogando até agora para superar a França. Se quem está em volta não melhorar o rendimento, voltamos à frase inicial desta coluna. A França só perde a Copa para ela mesma.

Grêmio

Vai voltar nesta semana o Brasileirão para o Grêmio. Sob as piores perspectivas na amostragem recente e, mais do que isso, com perda de qualidade no time titular. Vieri e Arthur já não estão na realidade futura do Grêmio. Gabriel Mec pode sair. Matheus Nascimento, recém chegado, é a melhor contratação desta janela. Mesmo assim, como expectativa e não como certeza.

Inter

Para o Inter, esta é ainda uma última semana de trabalho antes de voltar contra o Cruzeiro. Diferentemente do Grêmio, o Inter não expôs sua fragilidade em amistosos discutíveis. Fez jogo-treino, vazou o resultado, não a produção. Não se tem ideia do que Pezzolano tenha conseguido melhorar no seu time, até porque piorar, não pode. Então, o resultado do tempo de trabalho durante a Copa, se bem aproveitado ou não só o próprio jogo vai mostrar. Depois da Copa.