Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Projeção
Opinião

A França só pode perder a Copa para ela mesma

Rivais chegam em baixa à semifinal do Mundial, enquanto os francêses dão show

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