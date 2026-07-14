A favorita foi aniquilada pela Espanha em todos os quesitos

A França não conseguiu se desvencilhar da marcação rival. Franck Fife / AFP

Ao contrário do que a França me fazia crer durante a Copa, a favorita não perdeu para ela mesma. A França foi derrotada pela Espanha, a vitória começa pelo mérito espanhol de ter sido superior em todos os quesitos do futebol.

No coletivo, no individual, no físico e no anímico, a Espanha foi melhor em todos estes itens.

Sem a bola, competiu com o ímpeto de Cabo Verde quando a pequena seleção empatou com a própria Espanha na primeira rodada. Com a bola, jogou à espanhola. Passe, aproximação, infiltração, refinamento.

A França errou forçada pela marcação da rival, sim, mas também errou por sua conta. Pelo menos três atuações individuais na França foram horrorosas: Olise, Dembelé e Digne.

Pelo menos três atuações individuais na Espanha foram portentosas: Rodri, Fabian Ruiz e Cubarsi.

No duelo dos técnicos, Luís de la Fuente aniquilou Didier Deschamps. Não há reparo possível à classificação da Espanha à final do torneio. A França terá mais madura esta geração de talentos para 2030. Agora com outro treinador.