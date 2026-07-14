Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Classificação merecids
Opinião

A favorita foi aniquilada pela Espanha em todos os quesitos

França não conseguiu impor seu jogo contra os espanhóis e se despediu da Copa do Mundo

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Maurício Saraiva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS