Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Merecido
Opinião

A Copa ficou com a seleção que ama a bola acima de qualquer coisa

E espero que Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, tome como exemplo os treinadores de Espanha e Argentina  

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