Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Videocoluna
Opinião

A Bélgica salvou a Copa

É o grande acontecimento desta louca e imprevisível competição internacional

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Maurício Saraiva

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