A grande vitória da Bélgica sobre os Estados Unidos restabeleceu a lisura e a transparência da Copa do Mundo. Depois da bizarrice cometida pela Fifa ao revogar os efeitos do cartão vermelho do artilheiro norte-americano Balogun, a seleção belga impôs um quatrilho sobre o anfitrião e tornou azul o céu nublado pela intervenção indevida da federação.
A vitória contra tudo e contra todos reafirmou um princípio básico do esporte: a confiança de que vence o melhor. A goleada belga faz bem a esta Copa e a todas as próximas que virão.
Depois da performance de Cabo Verde no torneio, a classificação da Bélgica sobre os Estados Unidos é o grande acontecimento da louca e imprevisível Copa do Mundo de 2026.
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