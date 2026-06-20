Vitória sem luxo, mas promissora

Como cereja doce do bolo, lá vem Neymar à disposição para o jogo contra Escócia. Angela WEISS / AFP

Era para ser mais do que 3 a 0, houve produção ofensiva suficiente para uma goleada maior, mas também há notícias paralelas muito boas. Matheus Cunha fez dois gols num mix de meio-campista e centroavante, Paquetá veio jogar perto de Casemiro e participou diretamente de dois gols e Raphinha, até se machucar, fazia boa atuação.

É preciso dar um senhor desconto à baixa qualidade do Haiti, que deve perder para Marrocos na última rodada. Ancelotti foi bem-sucedido nas apostas em Paquetá e Matheus Cunha, flexibilizou a hierarquia e fez entrar Rayan e especialmente Endrick.

Como cereja doce do bolo, lá vem Neymar à disposição para o jogo contra Escócia. Na intenção de ser primeiro, o que me parece obrigação para o Brasil, o time do Ancelotti tem que vencer a Escócia ou, no mínimo, repetir contra os escoceses o que Marrocos fizer diante dos haitianos. Foi luxuoso? Não foi. Promissor? Sim, a expressão é esta.