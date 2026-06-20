Vitória do Brasil sobre o Haiti me deixa uma certeza e uma dúvida 

Foi importante para o Brasil golear o Haiti por 3 a 0. Dá confiança após um início de Copa do Mundo com empate e pouco futebol.

A atuação, descontado o fato de o Haiti ser um dos piores time desta Copa do Mundo, nos permite acreditar no potencial de alguns jogadores.

Mas o placar de 3 a 0 me deixou com uma preocupação projetando a sequência da competição.

Em resumo: o jogo me deixou com uma certeza e uma dúvida. Falo mais disso na videocoluna de hoje.