Uma dupla que pode dar muitas alegrias à torcida brasileira

Nesta Copa do Mundo dos protagonistas, o Brasil já está vendo sua estrela brilhar. Vini Jr. já fez quatro gols e tem demonstrado em campo o mesmo empenho de quando veste a camisa do Real Madrid.
Contra a Escócia, na goleada por 3 a 0 que classificou o Brasil à próxima fase da competição, fez gol de cabeça e outro aproveitando a bobeira da zaga.
O que pensar do duelo eliminatório da próxima segunda-feira? Que ele tenha ainda mais brilho com um grande parceiro ao seu lado.
Quem? Conto minha ideia nesta videocoluna.
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