Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Renasceu
Opinião

Um sonho americano

É uma seleção ofensiva e sólida, que desperta em sua torcida uma expectativa superior à inicial

Maurício Saraiva

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