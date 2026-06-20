Um sonho americano

Os Estados Unidos estão classificados para a próxima fase com duas vitórias convincentes. Alimentam, a partir desse bom casamento entre resultado e desempenho, o sonho americano de avançar Copa adentro.
O técnico Pochettino montou um coletivo forte para jogar com dois jogadores acima da média. Balogun e, especialmente, Pulisic, o camisa 10 com características que o Brasil não tem caso Paquetá fracasse. É uma seleção ofensiva e sólida, que desperta em sua torcida uma expectativa superior à inicial.
Os Estados Unidos vão jogar sempre sob os olhos surpresos e esperançosos de americanos dispostos à festa do futebol, diferente do que eles chamam de futebol.
O campo está autorizando essa euforia. Em 1994, foi o Brasil quem disse "the dream is over", com o gol de Bebeto em pleno 4 de julho, dia da Independência deles. Agora, talvez mais forte, o "american dream” renasceu.
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