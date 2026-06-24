Um jogo para dizer "alô, Copa do Mundo, estou aqui" 

As grandes favoritas ao título da Copa do Mundo já se apresentaram em 2026, seja nos Estados Unidos, no Canadá ou no México.
Me refiro especialmente à Argentina de Messi e à França de Mbappé. Apesar dos tropeços na estreia, Espanha e Portugal também já deram show.
E o Brasil? Depois de um início inseguro contra Marrocos e uma goleada tranquila em cima do Haiti, o que esperar contra Escócia?
Tenho uma esperança e falo dela nesta videocoluna.
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