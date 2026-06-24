Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

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Um jogo para dizer "alô, Copa do Mundo, estou aqui" 

Brasil tem jogo decisivo contra a Escócia nesta quarta (24)

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