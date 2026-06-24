Temos uma Copa dentro da Copa do Mundo de 2026

Pela primeira vez na história das Copas do Mundo há 48 seleções participando. Claro que poucas sonham com o título, mas, no maior evento do futebol, marcar presença é uma honra. Para atletas e torcedores.

Contudo, em 2026, há mais do que uma taça em disputa. Tamanha a fome de gol que estrelas estão mostrando pelos campos de EUA, Canadá e México, arrisco a dizer que temos um campeonato paralelo.

Quem são os dois competidores? Você já deve imaginar. Falo deles nesta videocoluna.

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