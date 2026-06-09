Seleção francesa: favoritismo e soberba na ponta da chuteira

Michael Olise disse que não saberia dizer o nome de um jogador do Brasil. Franck Fife / AFP

Michael Olise é londrino, mas escolheu jogar pela França. Recentemente, cometeu a indelicadeza de dizer que não saberia dizer o nome de um jogador de destaque do Brasil.

Quando marca um gol, não comemora ou faz uma cara esquisita como se desdenhasse o que fez. Joga barbaridade o tal Olise, autor dos três gols do amistoso contra Irlanda do Norte, o último antes da estreia.

Olise é um dos protagonistas daquela seleção que tenho na conta de grande favorita ao título. Do meio para a frente, Didier Deschamps pode escalar Cherki, Dembelé, Olise e Mbappé. Sobrariam Doué e Barcolá. Nenhuma seleção no mundo tem essa qualidade disponível.

O atual treinador sempre montou times mais defensivos e obteve resultados espetaculares, um título em 2018 e uma final em 2022.

Como o mundo não se faz só de flores, não falta lambança extracampo para os franceses. A mais recente, o uso não autorizado de fotos de jogadores da seleção para publicidade de uma casa de apostas parceira da Federação Francesa de Futebol.

Os jogadores também não chegaram a um acordo sobre premiação pelo título e cota de ingressos à disposição de cada jogador para doar à família.

Se conseguir superar o extracampo, a seleção francesa dificilmente ficará fora de sua terceira decisão de Copa consecutiva. A última de Deschamps no comando depois de 14 anos no cargo.

Zinedine Zidane estaria acertado para o próximo ciclo, o que significa uma perspectiva ainda mais promissora para 2030, quando ainda haverá Mbappé e esta geração no auge da maturidade.