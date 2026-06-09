Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

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Opinião

Seleção francesa: favoritismo e soberba na ponta da chuteira

Se conseguir superar o extracampo, a França dificilmente ficará fora de sua terceira decisão de Copa consecutiva

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