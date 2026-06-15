Que tal Holanda 2x2 Japão? Me preocupei com o que eu vi

Se o Brasil terminar a fase inicial da Copa em primeiro do Grupo C, pegará o segundo do Grupo F. Se terminar como vice-líder, a Seleção terá de encarar o campeão do Grupo F. Podemos até avançar em terceiro, mas não acredito nisso.

E quem está nesta chave que espera pelo Brasil? Os principais candidatos são Holanda e Japão, que jogaram neste domingo (14) e mostraram boas qualidades, especialmente no segundo tempo do empate em 2 a 2.

Para encarar um deles no primeiro duelo eliminatório, o time do técnico Carlo Ancelotti terá de melhorar bastante. Sobre isso minha videocoluna que fecha este domingo.

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