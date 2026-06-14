Preocupação e alívio após o empate do Brasil com o Marrocos

O Brasil esteve muito perto de perder para o Marrocos e nunca esteve perto de vencer. Esta frase já explica por que o título desta coluna fala em preocupação e alívio.
Por mais da metade do primeiro tempo, o Marrocos superou o Brasil em qualquer dos quesitos do jogo. Foi quando apareceu a figura do super-herói. Vini Jr., enfim, reeditou seus momentos de Real Madrid.
Quando tudo parecia perdido, o atacante fez uma jogada individual que repôs o Brasil na partida. Houve atuações abaixo da crítica, como Ibañez, Casemiro e Paquetá, e um desencaixe coletivo que quase nos custou caro.
Corrigido com trocas no intervalo, o Brasil parou de sofrer, mas não fez Marrocos sofrer. Os Danilos, Fabinho e Luiz Henrique entraram e se candidatam a titular para sexta que vem contra o Haiti.
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