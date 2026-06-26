Por que o Japão é o melhor adversário que o Brasil poderia ter

A definição do rival do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo ocorreu na noite desta quinta-feira (25). O Japão terminou em segundo do Grupo F ao empatar em 1 a 1 com a Suécia. A Holanda venceu a Tunísia e acabou na liderança.

Acho que boa parte da torcida brasileira gostou de os holandeses saírem do caminho.

E digo mais: os suecos também não me agradariam na próxima rodada.

O Japão me parece o melhor adversário dentro do que era possível. Tenho alguns argumentos a sustentar essa tese. Falo mais nessa videocoluna.

Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar