Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Videocoluna
Opinião

Por que Neymar não deve ser titular da Seleção nesta Copa

Jogador ainda não trabalhou com bola nos Estados Unidos

Maurício Saraiva

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