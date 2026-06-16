Por que Neymar não deve ser titular da Seleção nesta Copa

Depois dos debates sobre a estreia morna do Brasil na Copa do Mundo de 2026 – empate em 1 a 1 com Marrocos, o dilema agora volta a ser Neymar.
O craque ainda não treinou com bola. Nesta terça-feira (16), em trabalho fechado para a imprensa, ele só fez exercícios usando tênis.
Mesmo no futebol de hoje, de muita força física e trabalho coletivo, tenho certeza de que Neymar pode contribuir com a Seleção.
Mas tem uma palavra-chave que define o futuro dele neste Mundial. Falo qual é nessa videocoluna.
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