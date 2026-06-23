Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Projeção
Opinião

Por que não acho o Brasil favorito para liderar seu grupo na Copa do Mundo

Não vejo bala para a Seleção, neste momento, ter certeza de que ganha confortavelmente seu jogo

Maurício Saraiva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS