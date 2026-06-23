Por que não acho o Brasil favorito para liderar seu grupo na Copa do Mundo

Seleção de Ancelotti ainda não convenceu. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Não tenho o Brasil como favorito para o primeiro lugar do grupo. A Escócia não perdeu por dois gols de diferença neste ano. Há um ano não perde nesta condição. No outro jogo, Marrocos enfrenta um Haiti que conta minutos para ir embora, cada jogador no seu destino.

É razoável supor que Marrocos abra dois ou três gols de diferença sobre o Haiti. Não vejo bala para o Brasil, neste momento, ter certeza que ganha confortavelmente seu jogo. A Escócia joga por um empate para se classificar como um dos melhores terceiros lugares.

Está completamente em aberto o primeiro lugar no grupo do Brasil porque o time do Ancelotti não fez saldo necessário contra os haitianos. Agora, a esperança é numa melhora progressiva de desempenho do Brasil que conte também com um acidente de percurso dos marroquinos.