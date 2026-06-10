Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

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Opinião

Por que ainda faltam três nomes no time titular da Seleção Brasileira

Brasil estreia na Copa do Mundo contra Marrocos no sábado (13), às 19h

Maurício Saraiva

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