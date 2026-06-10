Por que ainda faltam três nomes no time titular da Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti está a quatro dias de estrear com o Brasil na Copa do Mundo. Um momento importante neste ciclo que o italiano iniciou em maio de 2025.
Desde lá já fez vários testes até chegar aos 26 nomes que atualmente treinam nos Estados Unidos. Ao contrário do que se imaginava, não temos ainda os 11 titulares definidos. Ou anunciados.
Arrisco dizer que há três dúvidas para a estreia na Copa do Mundo de 2026 contra Marrocos, sábado (13), às 19h, em Nova Jersey. Sobre isso que comento na videocoluna de hoje.
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