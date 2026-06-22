Nós, brasileiros, estamos pensando que ganhar da Escócia por dois gols de diferença vai matar a questão para sermos primeiros colocados no grupo C da Copa do Mundo. Isso porque Marrocos, supostamente, não vai botar 4, 5 ou 6 no Haiti .

Pesquisei os números de 2026 da Escócia e não gostei do que vi. Nosso adversário só tem duas derrotas em 2026 e nenhuma delas é superior a um gol de diferença. Nesta temporada as duas derrotas foram de 1 a 0 para a Costa do Marfim e para o próprio Marrocos.

Eu já tinha dito aqui nesse mesmo espaço que o time escocês é escasso, sem trocadilho. Ele tanto ganha, tanto perde por placares muito estreitos.

Então o Brasil tem que jogar muito, tem que furar essa história de 2026 da Escócia. É muito importante ser primeiro neste grupo para o resto da Copa.