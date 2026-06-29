O sucesso nas oitavas da Copa não depende apenas dos pés dos atletas do Brasil

A atuação da Seleção Brasileira na vitória sobre o Japão nos permite algumas observações pensando no futuro da Copa do Mundo.

Se avaliarmos os nomes do nosso time na comparação com os da Noruega e da Costa do Marfim, sem dúvida que o elenco canarinho é melhor.

Mas, no futebol, não é apenas a bola nos pés que define o campeão. Tem outros fatores importantes incluídos, especialmente quando se vence com gol nos acréscimos.

Na minha videocoluna de análise da virada brasileira eu conto sobre o que será determinante nas oitavas de final.

Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar