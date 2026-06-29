Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Videocoluna
Opinião

O sucesso nas oitavas da Copa não depende apenas dos pés dos atletas do Brasil

Após eliminar o Japão, Seleção aguarda duelo entre Noruega e Costa do Marfim

Maurício Saraiva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS