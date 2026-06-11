O anfitrião México venceu e comoveu

Quiñones abriu os trabalhos da Copa de 2026 no Azteca CARL DE SOUZA / AFP

O México venceu e comoveu na abertura da maior Copa da História. Com o Azteca lotado, o time de Javier Aguirre jogou bom futebol, competiu pelo prato de comida, fez um gol de marcação alta com o ótimo Quiñones e outro gol que comoveu mexicanos e não mexicanos.

Raul Gimenez, 35 anos, de cabeça, a mesma que teve que passar por cirurgia por fratura de crânio menos de seis anos atrás.

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Raul joga com uma proteção na fronte, exigência dos médicos, e chorou muito na comemoração do 2x0 sobre uma África do Sul tecnicamente ruim e muito imprudente com direito a duas expulsões.