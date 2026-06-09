O exame médico de Neymar traz uma grande certeza para a torcida

Neymar é o principal assunto da Seleção Brasileira. E não é de hoje. Desde que começou sua vida em Copas, em 2014, o craque se acostumou a ser o centro das atenções. Da torcida, da CBF e do vestiário.
O fato é que em 2026, em sua quarta Copa, Neymar chegou com lesão muscular na panturrilha direita. Nesta segunda (8), um exame médico foi feito. E o diagnóstico traz um certeza.
Sobre isso que falo na minha videocoluna diretamente dos EUA.
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