Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

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Opinião

O exame médico de Neymar traz uma grande certeza para a torcida

Camisa 10 da Seleção tem uma lesão muscular na panturrilha direita

Maurício Saraiva

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