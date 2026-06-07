O corte de Wesley e o novo convocado por Ancelotti

Foi lamentável a lesão do lateral da Seleção Brasileira, Wesley, a uma semana do início da Copa do Mundo. Era claro que isso acabaria resultando no corte do jogador.
A troca feita por Ancelotti não é de um lateral por outro. Ele está convocando o Éderson, que é volante, porque o Ibañez deve atuar como lateral-direito, naquele estilo de defensor.
É uma perda, mas não é a pior das perdas não. Imagina se você tivesse perdido o Rafinha ou o Vinícius Júnior.
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