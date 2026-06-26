Seleção Brasileira encara o Japão na segunda-feira, às 14h. CHANDAN KHANNA / AFP

O Brasil tem o mais frágil dos adversários na fase de 16 avos, mas isso não pode ser fator de desmobilização para sua performance na segunda-feira (29). O Japão é um time tecnicamente comum, só que compensa essa mediocridade com extrema organização e método. E um vigor físico extraordinário.

Com isso, estou dizendo que a passagem do Brasil às oitavas para enfrentar a Noruega depende só do quanto se mostre competitivo e determinado. Com sua qualidade técnica superior em campo e no banco, basta que empate com o Japão em competitividade e concentração.

Aí, a capacidade brasileira de jogar futebol fará a diferença. O Brasil joga com os pianos nas costas. O Japão, nada.

Expectativas

Costa do Marfim ou Noruega enfrenta o Brasil nas oitavas, caso nossas melhores expectativas sobre o time de Ancelotti se confirmem. Duas seleções emergentes, de continentes e características diferentes. Marfinenses e noruegueses se enfrentam nos 16 avos de final.

A Noruega, sem razão aparente, preservou Haaland e Ødegaard na última rodada da fase de grupos. Ainda assim, mostrou força ofensiva com Oscar Bobb e outros jogadores vindos do banco. Seu poder de fogo quintuplica com o centroavante do Manchester City em campo; a criação triplica com o meia do Arsenal.

A Noruega vai favorita para o confronto da próxima fase. É minha principal candidata à surpresa da Copa. Até agora, sua torcida é quem protagoniza as melhores imagens da Copa, afora os golaços e as grandes defesas. A Costa do Marfim, desafiante, me surpreendeu positivamente com uma consciência tática rara em times africanos. Só perdeu no fim para a Alemanha. Vai ser um jogo interessante para quem deixa a porta aberta a novidades no futebol.

Seja lá quem se confronte com o Brasil, esqueça a ideia da "boia dada" para a seleção mais tradicional. Sem suar, sem competir, não vai dar certo. E Carlo Ancelotti é o primeiro a saber dessa verdade definitivamente consolidada no futebol contemporâneo.