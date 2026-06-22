Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Vai jogar? 
Opinião

O assunto positivo que tomará conta da Seleção Brasileira

Neymar está apto para jogar futebol e pode contribuir muito para a equipe de Ancelotti

Maurício Saraiva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS