O assunto positivo que tomará conta da Seleção Brasileira

Neymar participa normalmente dos treinos da Seleção. Rafael RIbeiro / CBF

Desta segunda (22) até quarta (24), Neymar vai ser assunto pela melhor razão.

De chuteiras, apto a jogar futebol e discutido apenas sobre seu potencial de contribuição à equipe, Neymar pode somar para uma Seleção que, diferente de França, Argentina, Inglaterra e agora Espanha, ainda não pode dizer “estou aqui”.

O 3 a 0 sobre o Haiti não foi suficiente e sequer o primeiro lugar no grupo posso dar como definido.

Tenho pouca preocupação quanto ao substituto de Raphinha, gosto de Rayan e Luiz Henrique, mas não vejo como automática uma vitória por mais de um gol sobre uma Escócia que perde ou ganha com placares sempre muito enxutos.

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