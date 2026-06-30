Noruega promete duelo cinco vezes mais difícil para o Brasil do que o Japão

Haaland tem mais gols do que jogos pela seleção norueguesa. Paul ELLIS / AFP

A Noruega não propôs jogo à Costa do Marfim em nenhum momento e foi perigosa o tempo todo. Esta é a forma com que certamente enfrentará o Brasil no domingo (5).

Embora se defenda mais do que ataque, a Noruega não tem exatamente uma boa defesa. Tomou gol em todos os jogos, e nem estou levando em conta a goleada sofrida para a França.

Do meio para a frente, a Noruega é letal. Do armador Ødegaard aos atacantes, o rumo é o gol, e há um protagonista nesta nobre arte. Haaland tem mais gols do que jogos pela seleção norueguesa. Seu índice de desperdício beira o zero.

Nusa, o ponta hábil do corredor, terá pela frente Danilo, que vive um momento ruim. É melhor time do que o Brasil? Não é, mas vai ser cinco vezes mais difícil do que contra o Japão.

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