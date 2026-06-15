Neymar volta às orações da torcida brasileira

"Vai que este cara decida ser especial logo contra mim…" MAURO PIMENTEL / AFP

Neymar começa a voltar às orações da torcida brasileira. São duas as razões para isso. Primeiro, a evolução da cicatrização da lesão na panturrilha. Foi no que apostou Ancelotti ao bancar Neymar mesmo machucado. Segundo e não menos importante, a pobreza técnica da Seleção na estreia.

Se, por um lado, a intensidade daquele jogo sinaliza dificuldades para Neymar, o baixo desempenho individual, à exceção de Vini Jr., deixa aberta a vaga para o 10 do Santos, porque ele é muito melhor do que quem esteve em campo. A volta dele abre outra pauta, agora positiva, aliviando a carga sobre quem esteve em campo contra Marrocos.

Não retorna entre os 11, mas fica no banco e pressiona a zaga de todo time que vier a enfrentar o Brasil, do tipo: "vai que este cara decida ser especial logo contra mim…". Para o momento, é o que temos.

Fiasquito

Preguiçosa, prepotente e soberba, a Espanha trotou no primeiro tempo contra Cabo Verde, imaginando vencer quando quisesse. A posse de bola superou 80% – e daí? Concluiu 21 vezes – e daí? Sem competir, em pleno 2026, a melhor Seleção do universo pode não ganhar e parar nas mãos de Vozinha, 40 anos, nome de batismo Josimar.

A piada pronta não faz a Espanha menos candidata ao título. Apenas reforça o quanto o futebol contemporâneo não aceita trote ou pretensão. Desconcentração. Empáfia.

A campeã da Eurocopa empatou em zero contra a Seleção que ocupa a posição 67 do ranking. Explica na portaria.