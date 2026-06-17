Lionel Messi e os outros

A Argentina jogou bem na vitória contra a Argélia, 3 a 0 sobre a Argélia, mas a soma das melhores atuações individuais argentinas não alcança a excelência de Lionel Messi na noite de Kansas City.
O camisa 10 foi fulminante em duas conclusões de fora da área e no rebote do goleiro argelino. Messi passeou seu talento numa zona de 30 metros ou menos.
Saiu mais cedo para receber a devida ovação da torcida encantada pelo que ele faz parecer tão fácil. A Argentina disse a que veio logo de cara.
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