Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Recordista
Opinião

Lionel Messi e os outros

O camisa 10 foi fulminante ao marcar três gols na estreia da Argentina

Maurício Saraiva

Direto dos Estados Unidos

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