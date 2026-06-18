Gol na Copa com requintes de crueldade para a torcida do Grêmio

A Colômbia foi muito bem na estreia na Copa do Mundo: bateu o Uzbequistão por 3 a 1. O grande nome do time sul-americano é Luis Díaz, artilheiro do Bayern de Munique que, em seu primeiro Mundial, marcou um dos gols.
Mas a curiosidade do jogo foi a participação de um jogador que foi pouco aproveitado na Arena. O atacante Campaz entrou no segundo tempo e fechou o placar nos minutos finais da partida no Estádio Azteca.
Ou seja: o jogo da Colômbia trouxe a afirmação de um sul-americano e uma ironia para os gremistas. Falo mais disso nessa videocoluna.
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