Gol na Copa com requintes de crueldade para a torcida do Grêmio

A Colômbia foi muito bem na estreia na Copa do Mundo: bateu o Uzbequistão por 3 a 1. O grande nome do time sul-americano é Luis Díaz, artilheiro do Bayern de Munique que, em seu primeiro Mundial, marcou um dos gols.

Mas a curiosidade do jogo foi a participação de um jogador que foi pouco aproveitado na Arena. O atacante Campaz entrou no segundo tempo e fechou o placar nos minutos finais da partida no Estádio Azteca.

Ou seja: o jogo da Colômbia trouxe a afirmação de um sul-americano e uma ironia para os gremistas. Falo mais disso nessa videocoluna.