Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

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Opinião

Felipão: a alma do penta

Ex-treinador relembra bastidores do pentacampeonato e destaca importância do espírito de grupo na conquista de 2002

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