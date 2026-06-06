Felipão: a alma do penta

Felipão foi o técnico da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2002. Mauro Vieira / Agencia RBS

Minha primeira cobertura presencial de Copa do Mundo coincidiu com o pentacampeonato do Brasil. Na Coreia do Sul e no Japão, vi de perto a consolidação da família Scolari, um universo que tinha começado na reta final das Eliminatórias em que a Seleção só se classificou na última rodada com Luizão de protagonista.

Lá, Luiz Felipe Scolari fez um pacto com quem estava apanhando como ele da imprensa e da desconfiança da torcida. Quem estava na hora ruim iria na boa, prometeu e cumpriu o treinador gaúcho. Teve um olhar especialmente atento a Juninho Paulista, que tinha ficado de fora da Copa anterior por lesão e começou como titular a Copa asiática. Perdeu a posição no meio do torneio, Kleberson deu a consistência de meio-campo que Juninho não estava entregando.

Parte do que estou contando, vi com meus próprios olhos no acompanhamento diário do time brasileiro. Outra parte, ouvi daquele que foi nominado "A Alma do Penta", por Ruy Carlos Ostermann, autor do livro que contou o título e bastidores.

Luiz Felipe Scolari foi meu personagem do "Botequim do Maurício Especial de Copa". Entrou no ar quinta-feira (28) passada, matou a saudade de quem, como eu, tem imensa saudade do quadro e do clima de pura harmonia e divertimento que todos os convidados viviam durante a gravação.

Esta coluna você lê enquanto viajo para os Estados Unidos, se sábado (6), ou indo para o credenciamento já em solo americano, se domingo (7).

Duas edições atrás, escrevi sobre Cristiano Ronaldo e sua última Copa. Na última, tratei de Neymar e seus pontos de interrogação no contexto do Brasil na Copa. Hoje, a figura que trago estará na Copa como parte da equipe da Globo.

Liderança eterna

Antes, foi chamado por Carlo Ancelotti para dizer aos atuais jogadores como chegou ao pentacampeonato com um time que, embora contasse com Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo, foi para o torneio muito longe da unanimidade. Felipão falou ao elenco sobre a importância de ser um grupo e de um ajudar o outro na dificuldade.

Conversando comigo com microfone ligado ou desligado, grande parte do seu texto vai neste caminho. Do quanto teve convicção ao não levar Romário, o quanto teve que confiar no Dr. Runco para contar com Ronaldo Nazário e Rivaldo, que vinham de séria lesão no Barcelona, do momento em que acreditou mais fortemente que o Brasil seria penta.

Não foi no gol de falta de Ronaldinho contra Inglaterra, tampouco no gol de bico de chuteira de Nazário como se fosse Romário na semifinal contra Turquia. Aconteceu na anulação do gol da Bélgica já em fase eliminatória quando estava 0x0 e o Brasil não jogava bem.

Luiz Felipe me disse que não tem certeza de que o gol seria anulado hoje, em tempos de VAR, mas que o fato de o Brasil não ter saído atrás da Bélgica naquele jogo sinalizava que as coisas dariam certo depois.

Perguntei ao treinador, hoje dirigente do futebol do Grêmio, se teve a conversa séria que se imaginava à época com Ronaldo Nazário, vindo de uma lesão que quase leva embora seu joelho e pouquíssimo afeito a jogar futebol sem bola na fase defensiva. Para minha surpresa, Luiz Felipe me disse que ele não teve esta reunião com o atacante, e sim com o grupo de jogadores.

A surpresa silenciosa

Também na conta de revelações surpreendentes, a descoberta pelo treinador da liderança silenciosa de Rivaldo. Segundo Luiz Felipe, Rivaldo não falava nem para dar bom-dia.

No entanto, quando Ronaldinho foi expulso contra Inglaterra e o técnico preparava uma troca para tornar o time mais defensivo, Rivaldo se aproximou da linha lateral e gritou para Felipão: "não, não precisa mexer, eu vou marcar dois deles!". Felipão decidiu acreditar na promessa do seu tímido atacante e segurou a mudança.

Uma conquista como aquela não se faz só acertando um quesito. O bom trabalho coletivo, a plenitude dos gênios no individual e a exuberância física proporcionada por Paulo Paixão não teriam força suficiente para bancar o penta se Luiz Felipe não tivesse conseguido criar o espírito de grupo que criou.

Se o comandante não fosse surpreendido por um Rivaldo marcador ou, mais ainda, por um Ronaldo Nazário capaz de dar combate a um alemão na intermediária adversária, roubar-lhe a bola como um volante e depois aproveitar o rebote de Oliver Kahn como centroavante que era para fazer o primeiro gol da final.

Este hexa, se vier, terá que repetir o mesmo espírito de grupo e compensar com trabalho coletivo a ausência dos três tenores que, em momentos diferentes, foram eleitos melhores do mundo pela Fifa.

Hoje, o mais perto que podemos chegar de um fora-de-série é Neymar. Mais como esperança do que como possibilidade.