EUA estreia na Copa em meio às tensões causadas por seu presidente

Os Estados Unidos estreiam nesta sexta-feira (12), no SoFi Stadium, contra o Paraguai. Em Los Angeles, vai ter show de Anitta na abertura e uma enorme tensão a cercar o jogo.
A beligerância da gestão Donald Trump vai na direção inversa do espírito da Copa. O torneio existe para eleger o melhor do mundo no esporte, mas sempre trouxe junto a ideia da pacífica e tolerante convivência entre os diferentes. Desta vez, não há como vender esta ideia porque a realidade não sustenta.
O jogo
A seleção anfitriã nunca conseguiu montar um time competitivo no futebol masculino, oposto à sua pujança no futebol feminino. Não será nesta edição.
O Paraguai já fez grande figura na Copa da França sob o comando do brasileiro Paulo César Carpeggiani. Agora, traz o brasileiro naturalizado Mauricio como seu homem de criação e a força de Gustavo Gomez na zaga. O jogo chama atenção pelo imprevisível resultado, mas ainda mais porque é de altíssimo risco.
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