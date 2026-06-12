Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Em Los Angeles
Opinião

EUA estreia na Copa em meio às tensões causadas por seu presidente

Desta vez, não há como vender a ideia união global que o evento costuma pregar

Maurício Saraiva

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