Endrick não é Messias

Dá para projetar que Endrick tem mais potencial de goleador do que seus concorrentes. MAURO PIMENTEL / AFP

Não parece que Ancelotti vá quebrar a hierarquia e subir Endrick ao time titular contra o Haiti nesta sexta-feira (19) na histórica Filadélfia. Eu gostaria que acontecesse, afinal Igor Tiago sentiu a Copa e Matheus Cunha não me convenceu de vez que possa ser tão relevante a ponto de mudar o padrão ofensivo da Seleção.

Endrick, sim, porque já provou o quanto é natural para ele vestir amarelo e fazer gol sob os olhos da torcida de um pais inteiro. Ao mesmo tempo em que vejo positivamente Endrick titular, me preocupa que alguém ou muita gente esteja esperando do centroavante surgido no Palmeiras dotes messiânicos.

Não é para tanto e pode prejudicar bastante seu rendimento. Por enquanto, dá para projetar que Endrick tem mais potencial de goleador do que seus concorrentes. Daria melhor resposta como camisa 9. Dai a ser o cara a dar o toque de Midas à Seleção vai uma grande distância. Ancelotti, como treinador de ponta, é autoral.

Pelo seu tamanho, não seria suscetível a pressões apaixonadas pelo ingresso de Endrick no time titular. Mas precisa ser mais flexível porque a corrida é muito curta. Se alguém aparecer com pinta de que vai furar a fila e quebrar a hierarquia, deixa furar, deixa quebrar. Vai fazer bem a Ancelotti e mais bem ainda à Seleção.