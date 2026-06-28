Em jogo de qualidade reduzida, Canadá mereceu vencer

Canadá superou as 16 avos de final após derrotar a África do Sul por 1 a 0. Frederic J. Brown / AFP

Canadá mereceu. As melhores chances foram canadenses, quem mais procurou a vitória foi Canadá que, ao fim e ao cabo, é melhor time do que África do Sul.

Na copa de 32 países, jamais fariam confronto direto de oitavas, não têm qualidade para tanto.

Na de 48 equipes, fizeram jogo eliminatório e o povo canadense, supostamente indiferente a futebol, comemora a passagem da sua seleção à oitava de final.

A festa dos jogadores foi comovente, se classificaram fora do seu país e com merecimento. A Copa aumentada tem o lado bom e o ruim. Festas inesperadas, a parte boa. Qualidade diminuída, a ruim.

Por enquanto, fico com a alegria de Cabo Verde e Canadá como jarra meio cheia.

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