Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Deu a lógica!
Opinião

Em jogo de qualidade reduzida, Canadá mereceu vencer

Os canadenses triunfaram e superaram a África do Sul em duelo que expôs o lado ruim da Copa atual 

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