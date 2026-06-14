É preciso tomar providências com urgência, professor Ancelotti!

Danilo Santos (D) merece lugar no time. Foto por MAURO PIMENTEL / / AFP

Essa Seleção Brasileira é tão instável que conseguiu deixar dois sentimentos após o 1 a 1 na estreia da Copa do Mundo de 2026. Sentimentos ambíguos, aliás.

Saí do jogo com a sensação de alívio porque não perdemos para Marrocos. Mas com grande preocupação porque o 1 a 1 teve gosto de ponto ganho. Estivemos mais perto de perder do que de ganhar.

Para sonhar com algo maior, Carlo Ancelotti precisa mudar o time. Tenho três sugestões nesta videocoluna sobre a estreia do Brasil.

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