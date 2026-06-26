Dois protagonistas?

Com Neymar avançando em sua maturidade, haverá momentos em que o jogador do Real Madrid e do Santos juntos será como Ancelotti chamando a cavalaria. MAURO PIMENTEL / AFP

Um ouve o hino ao lado de outros 10 desde o início do jogo. O outro, ao aquecer, provoca uma hecatombe no estádio e uma ruga funda de preocupação no zagueiro adversário que não sabe o que vai acontecer. Estou descrevendo o papel de Vini Jr. e Neymar nesta Seleção. A partir do ingresso do camisa 10 contra Escócia, dá pra projetar o impacto positivo destes dois em determinado momento do jogo.

Com Neymar avançando em sua maturidade, haverá momentos em que o jogador do Real Madrid e do Santos juntos será como Ancelotti chamando a cavalaria. Nenhuma outra seleção terá um reforço deste tamanho em pleno andamento da Copa. No melhor dos mundos, esta cena poderá ser determinante para o sucesso da Seleção.

Jogões

A sexta-feira de futebol é puro luxo. Noruega x França é o emergente contra o favorito. Uruguai x Espanha é tradição contra qualidade. Dois favoritos ao título em campo contra desafiantes de respeito. Pelo menos três candidatos a Melhor da Copa estarão em campo, Mbappé, Lamine Yamal e Halland. Vai ser divertido.

Messi preso?

A Argentina precisa se preparar para o óbvio: o adversário da primeira das eliminatórias dissecou a movimentação de Messi e vai marcá-lo com rigor intransigente, leia-se de dois a três caras no entorno para tomar-lhe a bola. Nesta hora vai se ter noção do quanto um plano B estará pronto para a eventualidade de um Messi amordaçado. Já vai ser na semana que vem.