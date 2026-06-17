Começou a Copa particular entre dois gênios da bola

O francês fez dois gols. Horas depois, o argentino meteu três bolas na rede. Mbappé e Messi deram mostras de que os apaixonados por futebol terão uma Copa à parte para assistir.

Não bastasse a genialidade de ambos, eles ainda vão disputar gol a gol a honra de se tornar o maior artilheiro da história das Copas do Mundo.

Messi já igualou Klose, ambos com 16. Mbapeé tem 14. Como é bem mais jovem, o francês tem tudo para assumir essa liderança nas próximas edições.

Por ora, basta nos encantarmos com a beleza de suas atuações. Sobre isso falo mais na videocoluna de hoje.