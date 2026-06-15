Com soberba e preguiça, uma das favoritas ao título esbarra em zebra

Se o Brasil foi criticado (e com razão) porque ficou no empate com Marrocos, um dos melhores times da África, imagina o clima entre os espanhóis depois do fracasso na estreia.
A atual campeã europeia não saiu do 0 a 0 com Cabo Verde, um dos piores rankings entre os 48 participantes da Copa do Mundo de 2026. Nem o craque Lamine Yamal salvou, chamado no segundo tempo, pois ainda se recupera de uma lesão.
Por que a Espanha fracassou na largada da Copa do Mundo? Ainda é favorita ao título? Comento sobre isso na videocoluna de hoje.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar