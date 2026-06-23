Brasil tem a chance de dizer "estou aqui" contra a Escócia

O Brasil tem a grande chance de dizer "estou aqui" contra a Escócia. Ganhando e sendo líder, pode seguir na logística original sem sair dos Estados Unidos. Não terá, teoricamente, a França nem a Espanha antes de uma desejada final, e Ancelotti poderá dar sequência à construção do time. Estamos longe da excelência que já mostraram os principais candidatos ao título.
Há boas notícias no protagonismo de Vini Jr. e no reposicionamento de Lucas Paquetá. Por ter feito menos gols do que deveria contra o Haiti, o Brasil deixou em aberto a disputa do primeiro lugar com Marrocos. Pode ser que dilua o efeito ao longo do torneio. Mas também pode ser decisivo para um destino menos sorridente para o time brasileiro.
Portugal mandou recado
Portugal reagiu à crítica justa que sofreu depois de empatar com o Congo como os grandes devem reagir. Desafiado e ferido, o time português deu a mensagem certa para o mundo da bola.
Vai se classificar em primeiro lugar no grupo e recuperar jogadores fisicamente desgastados para o que vier depois. Portugal é o meu quarto favorito, atrás de França, Espanha e Argentina.
Noruega fora da curva
A Noruega vai confirmando a expectativa de muita gente – inclua-me – de ser a surpresa da Copa. Em campo, um jogo franco e vertical, que resulta em muitos gols do gigante Halland. Na arquibancada, uma coreografia impactante de sua barulhenta torcida, com direito à imitação sincronizada de uma remada viking. Se houver algo fora da curva nesta Copa, a Noruega é a maior candidata.
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