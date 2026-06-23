Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Momento decisivo
Opinião

Brasil tem a chance de dizer "estou aqui" contra a Escócia

Por ter feito menos gols do que deveria contra o Haiti, a Seleção Brasileira deixou em aberto a disputa do primeiro lugar com Marrocos

Maurício Saraiva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS