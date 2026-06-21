Brasil precisa fazer a lição para fugir da Holanda

Fiquei impactado, sim, pelo que vi da seleção holandesa contra a Suécia. Porque Holanda e Suécia podem ser adversários do Brasil na fase de 16 avos.
Os holandeses, que tinham empatado na estreia contra os japoneses, pegaram os suecos, que tinham posto 5 a 1 nos tunisianos. E o que jogou a Holanda hoje...
A Holanda é a primeira colocada e tem um saldo de gols muito confortável. A outra parte é o Brasil fazer a parte que lhe cabe.
Ou seja, se for primeiro e Holanda primeiro, a gente não pega os holandeses em 16 avos.
Compartilho minhas impressões na videocoluna de hoje.
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