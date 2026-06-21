Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Videocoluna
Opinião

Brasil precisa fazer a lição para fugir da Holanda

Se há uma hora em que nós não precisamos ainda pegar um time como a equipe holandesa, é 16 avos

Maurício Saraiva

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