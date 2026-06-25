A vitória do risco zero da Seleção Brasileira

O Brasil do risco zero apareceu em Miami. Monitorado pelo que acontecia em Marrocos x Haiti e beneficiado pelo gol muito cedo, o time brasileiro adotou a estratégia de risco zero.
O gol não foi aleatório e sim mérito de Rayan na marcação de falta que fez a bola sobrar para Vini Jr.
A Escócia surpreendeu não pela incompetência ofensiva e sim pela ingenuidade defensiva.
O segundo gol brasileiro foi mal anulado, mas Bruno Guimarães serviu Vini Jr. para o 2x0. O volante do Newcastle joga mais adiantado do que Lucas Paquetá de novo e esta é uma boa ideia.
Correndo zero risco, o cenário favoreceu a entrada de Neymar, o que aconteceu depois dos 30 minutos do segundo tempo. Foi pianinho, não correu riscos, mas elevou a temperatura que já era quente em Miami. O Brasil, finalmente, disse o tão esperado "Estou Aqui".
Copa do Mundo 2026
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