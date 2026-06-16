Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Floresceu
Opinião

A vitória de um favorito

Com dois gols de Mbappé, França venceu Senegal por 3 a 1 na estreia do Mundial

Maurício Saraiva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS