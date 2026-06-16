A vitória de um favorito

A França escapou de perder no primeiro tempo. Levou bola na trave, e um senegalês perdeu um gol na linha da pequena área. Senegal marcou o quarteto ofensivo francês; ninguém voltava para abastecer os atacantes. Não era preguiça francesa, e sim mordaça senegalesa. No intervalo, Didier Deschamps trouxe Olise para trás de Mbappé, e a França floresceu logo.
Foi a 3 a 1 com muita sobra e, ao contrário da Espanha, bancou forte seu favoritismo na primeira rodada. Mbappé fez dois gols; o segundo, muito bonito. O time francês é excelente, e as peças de reposição não são menos. Foi uma vitória de favorito.
À procura da paz
Nesta quarta-feira (17), tem a estreia da Inglaterra. Thomas Tuchel foi autoral na convocação. Deixou de fora Foden e Palmer, meias talentosos em má fase. Se ganhar da Croácia, vai ter paz para o jogo seguinte. Basta se atrapalhar para chamar a tempestade.
A dúvida
O Brasil trabalha sob tensão até o jogo contra o Haiti. Ninguém duvida da vitória; a dúvida é quanto ao desempenho. Enquanto isso, Neymar tenta trabalhar em silêncio, mas há urgência diante do que o Brasil não fez ofensivamente. Fica para outra quarta-feira (24), contra a Escócia.
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