A redenção de um centroavante; só não chorei de vergonha

A vitória por 2 a 0 do México sobre a África do Sul, na abertura da Copa do Mundo de 2026, foi comovente. Primeiro porque os mexicanos são apaixonados por futebol e viram seu time mostrar garra na estreia.

Mas tem mais: o centroavante do México, Raúl Jiménez, autor do segundo gol, tem uma história de redenção muito especial. E ligada a um lance com zagueiro brasileiro.

Essa passagem e a análise do jogo dos mexicanos estão na videocoluna de hoje.

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