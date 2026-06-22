A ousadia que possibilitou a marca histórica de Messi em Copas do Mundo

O que chama atenção no fenômeno Messi é a forma ousada de Escaloni para utilizá-lo aos quase 40 anos. Passados quatro anos da Copa que finalmente consagrou Messi campeão do mundo, ele não está colocado só a 30 metros do gol adversário de modo a exigir menos do gênio fisicamente.
Messi segue sendo o cara que vem de trás, cumpre função de armação e de atacante. Contra a Áustria, as quatro melhores chances da Argentina têm Messi como o homem da conclusão, incluindo pênalti perdido e os gols da vitoria.
Não é demérito dizer que a Argentina joga, sim, para Lionel Messi. A resposta continua sendo espetacular. O 10 foi protagonista da classificação antecipada tendo feito todos os gols da sua seleção. E, cereja mais doce do bolo, virou neste jogo o maior artilheiro da história das Copas.