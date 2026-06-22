A ousadia que possibilitou a marca histórica de Messi em Copas do Mundo

Messi chegou a 18 gols em Copas do Mundo. PAUL ELLIS / AFP

O que chama atenção no fenômeno Messi é a forma ousada de Escaloni para utilizá-lo aos quase 40 anos. Passados quatro anos da Copa que finalmente consagrou Messi campeão do mundo, ele não está colocado só a 30 metros do gol adversário de modo a exigir menos do gênio fisicamente.

Messi segue sendo o cara que vem de trás, cumpre função de armação e de atacante. Contra a Áustria, as quatro melhores chances da Argentina têm Messi como o homem da conclusão, incluindo pênalti perdido e os gols da vitoria.