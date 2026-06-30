Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Tschüss!
Opinião

A maldição do 7x1

Seleção do goleiro Neurer caiu de forma antecipada na Copa, repetindo os dois últimos mundiais. Desde 2014, os europeus tetracampeões vivem dias turbulentos que fogem ao padrão germânico de competência e previsibilidade

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