Neurer disputou seu último Mundial com a seleção alemã. ROBERT CIANFLONE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Desde aquele trágico, fatídico e terrível 8 de julho de 2014, quando, num Mineirão lotado, pela semifinal da Copa do Mundo, a Alemanha goleou o Brasil por 7 a 1, marcando para sempre a história, nada mais deu certo para o futebol alemão em Mundiais. De lá para cá, os europeus tetracampeões — com a quarta estrela justamente conquistada no Maracanã — vivem dias de uma turbulência que foge ao padrão germânico de competência e previsibilidade.

A Alemanha virou uma roleta russa. Duas vezes seguidas caiu na fase de grupos — 2018, na Rússia, e 2022, no Catar. Agora, na segunda fase da Copa dos EUA, Canadá e México, também chamada de 16 avos, a seleção de Neurer, Kimmich e companhia parou nos pênaltis contra o Paraguai.

Uma geração cheia de grandes jogadores, um clube sempre protagonista no cenário europeu, o Bayern de Munique, uma esperança renovada de retomar o padrão original alemão, tudo foi ladeira abaixo contra o modestíssimo e muito valente Paraguai de Gustavo Gomez, capitão da seleção e do Palmeiras; Balbuena, zagueiro do Grêmio, e Maurício, ex-Inter, sem falar no paredão, o goleiro Orlando Gill.

A maldição do 7x1 é fato. E só em 2030 eles poderão tentar quebrá-la.