A fúria enfurecida: a mudança de postura da Espanha

Em dois minutos contra Arábia Saudita, a Espanha já era mais competitiva do que durante todo primeiro tempo contra Cabo Verde.
Prenúncio do que viria a seguir como resposta a todas as justas críticas que o time espanhol sofreu depois de empatar no Modo Fiasco na estreia.
Mais do que as quatro peças trocadas ou a presença de Lamine Yamal desde o inicio, o motor da goleada da Espanha foi a atitude adotada no segundo jogo em oposição a anterior. Competitiva e concentrada, a Espanha sobrou e vai ser primeira colocada em seu grupo.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.