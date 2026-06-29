A fundamental sensatez de Ancelotti 

Carlo Ancelotti falou em coletiva de imprensa realizada em Houston, neste domingo (28). Jack Gorman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Afora toda carga positiva que Ancelotti traz com sua carreira vitoriosa, a sensatez do italiano é um acréscimo muito valioso.

A coletiva que antecede os jogos vem com boas frases, bom-humor e sensatez. Perguntado se usaria a fala de Kento Shiogai para motivar o time brasileiro, Ancelotti gabaritou.

Não vai entrar em jogo mental com os japoneses e faz muito bem. O jogador japonês disse que o Brasil e Neymar não são mais os mesmos, o que é um direito dele.

Ancelotti não foi nesta levada, preferiu normalizar o jogo. E quanto mais normal for o jogo, tanto mais favorito é a seleção brasileira sobre o Japão.

Empatando com os japoneses em intensidade, concentração e competitividade, o Brasil ganha porque é melhor do que o Japão no coletivo e no individual.

Entra com jogo ganho, o Brasil? Não. Mas o destino desta eliminatória está nos pés brasileiros muito mais do que nos pés japoneses.