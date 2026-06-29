A força da reação brasileira

Brasil mereceu seguir adiante na Copa pelas apostas ousadas de Ancelotti. Paul ELLIS / AFP

O Japão foi no seu teto para abrir 1 a 0 contra um time bem melhor do que o dele. Mas o Brasil mereceu seguir adiante na Copa porque seu treinador interveio, fez apostas ousadas, e a mais discutível delas, com Martinelli entrando por dentro, foi responsável pela virada.

Ancelotti é autor direto da difícil vitória contra o promissor time japonês. Martinelli e Neymar tinham em mente a possível prorrogação, que o camisa 10 não suportaria. O atacante do Arsenal jogou pelo prato de comida e teve a recompensa. Por prato de comida jogou também Rayan, que, de novo, participou com comovente entrega do segundo gol.

O Brasil teve bons momentos no jogo, mas, na dificuldade do 0 a 1, o emocional do time desceu ao subsolo. No segundo tempo, já com Endrick, só o Brasil podia ter vencido. Vitória que se cava em Copa. Na valentia.

Confirmações e surpresas

Brasil x Japão foi prova da diversidade das prateleiras de um e de outro. Os japoneses suaram em bicas para superar seu teto e superaram. Os brasileiros não ficaram devendo em nenhum quesito competitivo. Curiosamente, alguns jogadores tiveram dificuldade técnica, Danilo e Casemiro em especial.

Mas outros compensaram com sobra: Vinicius Júnior, mais do que os outros, mas também Bruno Guimarães e, creia, Douglas Santos, em sua quarta boa atuação com regularidade. Um time vitorioso se faz de confirmações e de surpresas.