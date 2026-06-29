A emoção vale para algumas seleções, mas com o Brasil a conversa é outra

Pensa comigo: foi merecida a classificação do Canadá sobre a África do Sul, mas o time que passou vai parar logo ali, porque a sua qualidade técnica é bem inferior a quem vai enfrentar nas oitavas de final, seja Holanda ou Marrocos.

A outra parte que tem que dizer em uma Copa de 48 seleções é que, assim como provoca jogos como África do Sul e Canadá valendo uma passagem para as oitavas de final — e nenhum dos times mereceria isso se a Copa tivesse 32 seleções — ao mesmo tempo, por ter a quantidade de equipes, a história é comovente do avanço canadense.

A torcida, supostamente fria com o futebol, está comemorando em solo canadense. Os jogadores se atiravam no chão, se abraçavam, riam, sorriam. Por quê? Porque é um fato escandaloso na história do futebol canadense. Então é válido.

Esta Copa está valendo pela história de Cabo Verde e pela história da passagem do Canadá, mas para o Brasil, especialmente o Brasil e outros candidatos a título, a conversa é outra.

Brasil enfrenta o Japão, nesta segunda-feira (29), às 14h, em Houston, pelas 16 avos de final. Chandan Khanna / AFP

É o Brasil passar pelo Japão, ou seja, cumprir o seu favoritismo. Não pode negociar competitividade, intensidade e nível de concentração.

Porque se a gente empatar em tudo isso com o Japão, o futebol brasileiro — que é melhor do que o futebol japonês nas peças de cada seleção — vai fazer com que a gente passe adiante para enfrentar a Noruega ou Costa do Marfim.

É favorito, mas favorito sempre é antes da bola rolar. Se bastasse ser favorito, não precisaria jogar.