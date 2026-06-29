Maurício Saraiva

Maurício Saraiva

Comentarista na RBS TV e Rádio Gaúcha, colunista de ZH e colaborador do SporTV. Escreve sobre futebol e dá palpites sobre samba.

Videocoluna
Opinião

A emoção vale para algumas seleções, mas com o Brasil a conversa é outra

Se quiser chegar às oitavas, o time de Carlo Ancelotti não pode negociar competitividade, intensidade e nível de concentração

Maurício Saraiva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS